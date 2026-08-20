DynaResource: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DynaResource präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DynaResource in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28.01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.4 Millionen USD im Vergleich zu 15.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch