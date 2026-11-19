DynaResource hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.060 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28.75 Prozent auf 10.1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch