Dynapack stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dynapack lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 109.41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynapack noch ein Gewinn pro Aktie von 71.24 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dynapack einen Umsatz von 16.51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch