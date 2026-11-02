Dynapack International Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dynapack International Technology hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.33 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.56 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Dynapack International Technology im vergangenen Quartal 3.68 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dynapack International Technology 3.62 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch