Dynapack hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dynapack hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 96.32 JPY. Im letzten Jahr hatte Dynapack einen Gewinn von 52.33 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch