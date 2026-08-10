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10.08.2026 06:37:00
Dynamic Map Platform verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dynamic Map Platform stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 41.48 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12.100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21.38 Prozent auf 1.15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.46 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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