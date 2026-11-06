Dynamic Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dynamic Industries stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1.19 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1.19 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Dynamic Industries mit einem Umsatz von insgesamt 213.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 19.33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch