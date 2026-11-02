Dynamic Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dynamic Electronics gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.120 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.95 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch