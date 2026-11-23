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23.11.2026 06:37:00
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units legte Quartalsergebnis vor
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dynagas LNG Partners LP Partnership Units 0.480 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.09 Prozent auf 44.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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