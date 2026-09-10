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10.09.2026 06:37:00
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dynagas LNG Partners LP Partnership Units hat am 08.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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