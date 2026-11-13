Dynacor Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dynacor Group hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dynacor Group im vergangenen Quartal 209.4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dynacor Group 138.4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch