Dynacons Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dynacons Technologies lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.100 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch