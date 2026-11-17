Dynacons Systems Solutions hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.40 INR gegenüber 17.82 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Dynacons Systems Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 5.51 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 56.46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch