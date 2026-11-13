dynaCERT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

dynaCERT liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat dynaCERT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat dynaCERT 0.3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch