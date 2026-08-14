dynaCERT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

dynaCERT präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 183.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch