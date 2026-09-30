Dye Durham: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dye Durham präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.30 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 104.2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 105.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.570 CAD. Im Vorjahr waren -1.310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.82 Prozent auf 410.68 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440.73 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch