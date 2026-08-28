DyDo DRINCO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DyDo DRINCO hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 84.85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DyDo DRINCO noch ein Gewinn pro Aktie von 46.99 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DyDo DRINCO 64.82 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch