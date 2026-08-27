Dycom Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dycom Industries hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.33 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45.57 Prozent auf 2.01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch