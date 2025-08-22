Dycom Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dycom Industries hat am 20.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.33 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.32 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dycom Industries im vergangenen Quartal 1.38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dycom Industries 1.20 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch