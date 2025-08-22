|
22.08.2025 06:37:00
Dycom Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dycom Industries hat am 20.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3.33 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.32 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Dycom Industries im vergangenen Quartal 1.38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dycom Industries 1.20 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Jackson Hole: US-Börsen schliessen etwas tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt gab am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben. An den wichtigsten Aktienmärkten in Asien ging es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}