04.03.2026 13:19:50
Dycom Industries Inc. Profit Falls In Q4
(RTTNews) - Dycom Industries Inc. (DY) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $16.29 million, or $0.55 per share. This compares with $32.67 million, or $1.11 per share, last year.
Excluding items, Dycom Industries Inc. reported adjusted earnings of $60.49 million or $2.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 34.4% to $1.457 billion from $1.084 billion last year.
Dycom Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.29 Mln. vs. $32.67 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $1.11 last year. -Revenue: $1.457 Bln vs. $1.084 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.64 B To $ 1.71 B Next quarter revenue guidance: $ 2.57 To $ 2.90
Nachrichten zu Dycom Industries Inc.
|
03.03.26
|Ausblick: Dycom Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Dycom Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.11.25
|Ausblick: Dycom Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Dycom Industries Inc.
