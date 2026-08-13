Dyadic International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dyadic International veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.06 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Dyadic International im vergangenen Quartal 1.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dyadic International 1.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch