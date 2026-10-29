DxstormCom: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DxstormCom hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.0 Millionen CAD – eine Minderung von 66.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.0 Millionen CAD eingefahren.

DxstormCom hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.06 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0.09 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch