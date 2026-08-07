DXP Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DXP Enterprises hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.43 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 576.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DXP Enterprises einen Umsatz von 498.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch