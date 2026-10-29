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29.10.2026 10:53:00
DWS: Offene Immobilienfonds der Deutsche-Bank-Tochter stürzen an der Börse ab
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
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|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
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12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
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|28.10.26
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|28.10.26
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|07.08.26
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|29.07.26
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|10.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Deutsche Bank am 29.10.2026
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