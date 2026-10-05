DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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05.10.2026 09:50:35
DWS kauft Zuger Immobilienmanager
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die deutsche Fondsgesellschaft DWS übernimmt den Zuger Immobilien-Asset-Manager Peakside Capital Advisors. Mit dem Zukauf baut DWS ihr Geschäft in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa aus. Die Gründer bleiben an Bord.
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