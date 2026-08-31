DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von DWS Group GmbH

Um 09:28 Uhr rutschte die DWS Group GmbH-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 76,20 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'879 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 76,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 1'160 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 51,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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