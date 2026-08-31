DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagnachmittag Verlust reich

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 76,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'859 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,85 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'760 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,60 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 0,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 51,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,44 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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