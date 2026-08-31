DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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31.08.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 76,15 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 76,15 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'895 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 75,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 7'555 Stück.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 0,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 51,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,44 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2025.
Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,19 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Montagmittag billiger (finanzen.ch)
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28.08.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
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26.08.26
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20.08.26
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19.08.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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12.08.26
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Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
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