DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Verlusten

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 65,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'432 Punkten realisiert. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 32'053 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit Abgaben von 22,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,37 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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