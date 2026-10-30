DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büsst am Freitagmittag ein

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 65,25 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'554 Punkten notiert. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,85 EUR. Bei 66,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14'860 DWS Group GmbH-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 29,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

DWS-Aktie tiefer: Fondsanbieter sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht

Zurich bleibt Versicherungspartner von Deutscher Bank und DWS - Aktien im Blick

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren eingefahren