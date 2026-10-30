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30.10.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH büsst am Freitagmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 65,25 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 65,25 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'554 Punkten notiert. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,85 EUR. Bei 66,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14'860 DWS Group GmbH-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,69 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 29,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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