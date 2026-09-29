DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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29.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Dienstagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 72,65 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 72,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'935 Punkten liegt. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,65 EUR zu. Bei 72,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1'871 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 78,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,43 EUR belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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