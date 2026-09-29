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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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29.09.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Nachmittag vor

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 72,35 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'046 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 72,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'411 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 44,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,43 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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