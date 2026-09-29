DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 72,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'049 Punkten steht. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 72,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'579 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,75 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 8,40 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 44,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,43 EUR.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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