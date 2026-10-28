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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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28.10.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag billiger

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 65,95 EUR ab.

DWS Group
60.37 CHF -0.20%
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Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 65,95 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'477 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 64,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'730 DWS Group GmbH-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 16,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 23,88 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
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Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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