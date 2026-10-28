DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von DWS Group GmbH

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 65,05 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'438 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 64,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 76'391 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,83 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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