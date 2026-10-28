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28.10.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 65,05 EUR ab.

DWS Group
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Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 65,05 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'438 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 64,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 76'391 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 50,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,83 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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10:12 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
28.10.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 DWS Group Buy UBS AG
28.10.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’512.30 13.95 S4VBLU
Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
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Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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