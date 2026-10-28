DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verbilligt sich am Mittwochmittag

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 65,60 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'455 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 64,25 EUR. Bei 65,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59'039 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 78,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Gewinne von 20,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 23,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,40 EUR belaufen.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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