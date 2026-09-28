DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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28.09.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagvormittag schwächer
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 72,05 EUR.
Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 72,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'115 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 71,80 EUR. Bei 72,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 4'460 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 30,33 Prozent wieder erreichen.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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