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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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28.09.2026 09:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagvormittag schwächer

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 72,05 EUR.

DWS Group
68.05 CHF -0.01%
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Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 72,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'115 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 71,80 EUR. Bei 72,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 4'460 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 30,33 Prozent wieder erreichen.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,43 EUR aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,27 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:03 SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
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09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
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08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
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01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.92 SRB97U
Short 14’907.66 13.67 SD2BJU
Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
SMI-Kurs: 13’956.39 28.09.2026 11:16:41
Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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