DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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28.09.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Nachmittag an
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 72,45 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 72,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'183 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 72,60 EUR. Bei 72,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'291 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,75 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 8,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 30,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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