DWS Group GmbH Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DWS Group GmbH

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 72,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'900 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 71,80 EUR. Mit einem Wert von 72,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 11'080 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 43,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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