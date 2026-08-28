DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 76,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 33'083 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 76,15 EUR. Mit einem Wert von 76,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'114 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei einem Wert von 76,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,43 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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