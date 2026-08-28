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28.08.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

DWS Group
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Um 16:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 76,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'995 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 76,25 EUR. Bei 76,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17'977 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 76,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (50,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 51,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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