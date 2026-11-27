Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 63,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'582 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,45 EUR aus. Bei 63,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'715 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 50,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,62 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,22 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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