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27.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteuert sich am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 63,20 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 63,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'582 Punkten notiert. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,45 EUR aus. Bei 63,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'715 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Bei 78,75 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 50,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,62 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,22 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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