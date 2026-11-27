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27.11.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 63,45 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 63,45 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'677 Punkten tendiert. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,65 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,45 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'667 Stück gehandelt.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 78,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 24,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 50,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,94 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2026 5,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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