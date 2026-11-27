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27.11.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag im Aufwind
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 63,40 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 63,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'652 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 63,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'151 DWS Group GmbH-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 19,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (50,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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