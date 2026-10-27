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27.10.2026 16:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 65,80 EUR zu.
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 65,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'428 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 66,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16'220 DWS Group GmbH-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 78,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 19,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,20 EUR am 18.11.2025. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 31,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,00 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,40 EUR aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 5,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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