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27.10.2026 12:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 65,75 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 65,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'333 Punkten notiert. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 65,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 5'426 Stück.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 50,20 EUR. Mit Abgaben von 23,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,40 EUR aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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