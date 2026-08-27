DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 75,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 75,40 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,35 EUR. Bisher wurden heute 1'322 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,60 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 50,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 5,18 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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