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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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27.08.2026 16:29:00

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Donnerstagnachmittag zu

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Donnerstagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 75,50 EUR.

DWS Group
70.53 CHF -0.06%
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Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 75,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'760 Punkten tendiert. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,60 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,35 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 22'822 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 76,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,46 Prozent. Bei 50,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 33,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,43 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 5,18 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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