DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit roter Tendenz

Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 74,90 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'813 Punkten liegt. Die DWS Group GmbH-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,35 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 10'600 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,27 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,20 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,98 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 3,00 EUR aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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