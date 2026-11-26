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26.11.2026 09:29:00
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 62,65 EUR zu.
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 62,65 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'076 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 63,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'260 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 20,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,80 EUR ab. Mit Abgaben von 18,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,22 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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